Clásico Mundial: Así se juegan las semifinales del beisbol

En un duelo de alta tensión, Cuba chocará el domingo con Estados Unidos en las semifinales del Clásico Mundial de béisbol, mientras el sorprendente México se verá las caras con el poderoso Japón, una de las novenas favoritas para levantar el trofeo el próximo martes en Miami.

Cuba, que comenzó el evento con dos derrotas seguidas (Holanda e Italia), clasificó en su grupo como primera de la zona y fue el primer equipo con el boleto a las semifinales.

La novena de la isla se medirá a su eterno rival, Estados Unidos, que eliminó este sábado a Venezuela con un reñido encuentro de 9 por 7 en el LoanDepot Park de Miami con Grand Slam de Trea Turner (Filis).

Cuba cuenta ahora con varios jugadores titulares en las Grandes Ligas como Yoan Moncada y Luis Roberts, ambos con los Medias Blancas de Chicago.

Team USA with a dramatic comeback to advance to the #WorldBaseballClassic semifinals! pic.twitter.com/NYPdfD2FF5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

México, histórico

Luego de un arranque complicado al caer ante Colombia en extrainning, los mexicanos sacaron toda su calidad y encadenaron tres victorias consecutivas, incluida una sobre Estados Unidos, para quedar líderes en su zona.

En México encontraron al cubano Randy Arozarena su motor ofensivo, pero también con sólido respaldo de abridores como Taijuan Walker (Mets de Nueva York) y Patrick Sandoval.

La novena azteca había eliminado a la potente Puerto Rico 5-4 en cuartos para avanzar a las semifinales por primera vez en cinco participaciones.

Por su parte, la novena boricua había dejado fuera al superpotente equipo dominicano, ambos en el grupo miamense.

A come-from-behind victory sends Team Mexico to the semifinals! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TcdFzgOgsq — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2023

El “Tri” sufrió mucho para doblegar a los boricuas, no obstante, la novena azteca fue raspando carreras y logró registrar sus cinco anotaciones sin contestación. Tomó la ventaja definitiva en el séptimo inning cuando Isaac Paredes lideró el ataque registrando dos impulsadas.

México quedó finalmente empatada con Estados Unidos en el primer puesto del grupo C con foja de 3-1. Pero quedó como primero tras su victoria 11-5 frente al conjunto de las barras y las estrellas.

Los mexicanos tienen ahora un escollo difícil en semifinales el lunes cuando enfrenten a Japón, que viene de eliminar en cuartos a una sorprendente Italia, con sus estrellas Shohei Ohtani, Masataka Yoshida y Kazuma Okamoto.

El invicto Japón luce como la trituradora en este nivel, ya que hay varias razones para verla como favorita. Entre ellas, cuenta con la mejor rotación de pitcheo del torneo.

El seleccionado de Japón, que ganó el clásico inaugural en 2006 y defendió con éxito el título tres años después, persigue ahora el récord de una tercera corona.

The #WorldBaseballClassic semifinals are set! Who's going all the way? pic.twitter.com/kDOx010AKQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

Semifinales del Clásico Mundial

Domingo 19 de marzo: Estados Unidos-Cuba a las 17:00 horas de Guatemala

Lunes 20 de marzo: México-Japón a las 17:00 horas de Guatemala.

La final será el martes 21 de marzo entre los ganadores de las semifinales y ese juego se disputará a las 17:00 horas de Guatemala.

Four teams remain 🇺🇸🇨🇺🇲🇽🇯🇵 Who do you have taking home the #WorldBaseballClassic title? pic.twitter.com/g4bNMfunPz — MLB Network (@MLBNetwork) March 19, 2023