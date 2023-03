Blac Chyna se reduce los senos y elimina los rellenos de los glúteos

La carrera de Blac Chyna como símbolo sexual está llegando a su fin, pues ella misma dio a conocer que decidió realizar una serie de drásticos cambios en su vida.

Uno de las drásticas decisiones que tomó fue su inminente salida de la plataforma para adultos, OnlyFans, a pesar de haber facturado 240 millones de dólares en el 2021.

“Solo estoy cambiando todo sobre mí”, dijo en el programa ‘Jason Lee Show’. “Es un callejón sin salida. Todo eso es un callejón sin salida, y sé que valgo mucho más que eso”.

“Siento que tengo otras cosas: peces más grandes para freír”, agregó la ex stripper convertida en estrella de la realidad.

Chyna tiene dos hijos, King Cairo, de 10 años, que tiene con el rapero, Tyga, y Dream Kardashian, de 6 años, que tuvo con el único varón del ‘Clan Kardashians’.

A ese drástico cambio también se le suma las intervenciones estéticas a las que se sometió recientemente. En redes sociales, ha documentado su proceso de reducción de senos y glúteos.

“Como todos saben, he estado cambiando mi vida y cambiando mi forma de ser”, dijo en el primer clip filmado antes de su cirugía. “Entonces, una de las cosas que siento que me llevará al siguiente nivel es obviamente eliminar algunos de estos”.

El cambio de la celebridad

Angela White, nombre real de la exbailarina, compartió en otro video en Instagram, declarando: “Ya es suficiente, todo tiene que salir… Ni siquiera me preocupa que no haya escozor. Solo quiero que salga”.

Blac Chyna también eliminó sus rellenos faciales. “Básicamente, quiero disolverlo todo. Empezar desde cero. Estoy cansada de esta apariencia, no es halagadora. No me parezco a mi.

Mi cara ha cambiado totalmente y estoy lista para volver con Angela. Es hora de un cambio”, se escucha decir a la empresaria de 34 años en el clip.

