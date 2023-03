Mulet: “Estoy dispuesto a enfrentar la persecución política”

El candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, se pronunció con respecto a la solicitud de antejuicio que presentó en su contra el Ministerio Público (MP), que lo señala de la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el político expuso que en el país hay un patrón de acoso a la prensa y, en su opinión, fue derivado de que él actuó contra esta situación que se desató el caso en su contra.

Según expresó, sintió sorpresa y asombro al conocer que el Ministerio Público (MP) se “atrevió” a accionó de esta manera en su contra por defender la libre emisión del pensamiento.

“Me acusan de conspirador. Yo denuncié este acoso a los medios, que los periodistas están siendo objeto (de persecución) por parte del Estado”, dijo.

Añadió que esto se dio en el contexto de que el MP solicitó a un juez que se abriera una investigación contra comunicadores y este accedió, lo que en su opinión es totalmente contrario a cualquier tema de democracia y a lo que establece Constitución Política de la República.

“Yo denuncié esa acción y pedí a la Procuraduría de los Derechos Humanos que se accione para proteger a los periodistas perseguidos. Y pedí al MP que se investigue a funcionarios dentro del MP que toman esas acciones, pero (la institución) reacciona diciendo que estoy conspirando”, dijo.

“Vamos a ver ahora qué dice la CSJ. Esta solicitud de antejuicio tomará unos días y no importando la decisión que tome la CSJ, mi derecho a participar está garantizado, no hay nada que pueda obstaculizar mi participación”, añadió.

Según sus palabras, el partido al que representará en la contienda está dispuesto a avanzar en lo que corresponda. En tanto, en lo personal, dijo estar dispuesto a defender las consecuencias.

“Estoy dispuesto a enfrentar la persecución política o incluso a ser encarcelado, porque esto es terrorismo de Estado. No tengo miedo, me llena de orgullo saber que estoy del lado de la gente honesta, de los ciudadanos, no me retractaré. Defiendo la Constitución sin dar un paso atrás”, puntualizó.