FUERTE VIDEO. Hombre es asesinado en disputa por terreno en Sololá

Un hombre fue asesinado tras una disputa por un terreno en la comunidad de Palankix, en Nahualá, Sololá. En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que se observa a un grupo de personas, hombres y mujeres, discutiendo en idioma k’iche’. Sin embargo, de un momento a otros los ánimos se salen de control.

“La Talin y el Sohom lo vendieron”, expresa una mujer, al mismo tiempo un hombre le responde que “deben respetar el proceso, todavía hay problemas con el terreno, pero deben respetar el proceso”. Luego de eso es que la discusión se identifica entre los presentes y dos empiezan a empujarse.

Otro hombre saca un rifle de un costal y apunta hacia arriba, luego lo acciona y al escuchar la detonación, las personas presentes se alejan corriendo. Se escucha que la discusión continúa, uno de los testigos grita que tomen fotografías, a lo que otra mujer respondió “video estoy grabando”, luego se corta la grabación.

Sin identificar al hombre asesinado en Sololá

De acuerdo con. medios locales, se confirmó que durante la discusión un hombre fue asesinado y la supuesta responsable sería una mujer que utiliza un traje de color café. Sin embargo, son las autoridades competentes las que deben esclarecer este hecho.

Hasta el momento a víctima mortal no ha sido identificada, tampoco las personas que aparecen en el video viral. Las autoridades no se han pronunciado al respecto y no existe una versión oficial de este acontecimiento.

