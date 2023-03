Tekashi 6ix9ine sufre brutal golpiza y es trasladado al hospital

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, fue hospitalizado de emergencia luego de que un grupo de hombres lo atacara dentro de un reconocido gimnasio de Miami, Florida, así lo reveló TMZ.

Según se dio a conocer, el cantante se encontraba dentro del sauna cuando fue sorprendido por varios sujetos que sin mediar palabra lo golpearon salvajemente, provocándole graves heridas en su rostro.

Los golpes lo obligaron a internarse de urgencia en un hospital cercano, de acuerdo con información del citado medio. Presentó lesiones en la mandíbula, las costillas y la espalda.

One of the greatest rappers in the 21st-century, Tekashi 6ix9ine was caught for the first time, lacking.

He was brutally beaten inside a Florida gym by 3 guys. pic.twitter.com/F4wE0szuW5

— l|l 👁👅👁 l|l (@GuyWithSwords) March 22, 2023