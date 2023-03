Frida Sofía arremete contra Michelle Salas y la acusa de robar a Silvia Pinal

Frida Sofía nuevamente acusó a miembros de su familia materna de supuestamente haber robado frecuentemente a Silvia Pinal; en esta ocasión, además de mencionar a su tío Luis Enrique Guzmán y a su madre, también señaló a su sobrina, Michelle Salas.

La hija de Alejandra Guzmán arremetió contra la modelo por presuntamente ser una de las integrantes de la Dinastía Pinal que se ha aprovechado de la Diva del Cine, según dijo a la revista TV Notas.

Pese a que adelantó que le daba “flojera” volver a hablar de Michelle, aseguró que el actuar de la joven es similar al de Luis Enrique, esto por los rumores de un supuesto robo a la protagonista de Viridiana.

“Es que me suena tan normal a mí esto (los robos a Silvia) ya que no ha pasado una sola vez, hay varias cosas ahí y qué flojera hablar nuevamente de Michelle, pero no está muy lejos de Luis Enrique”, comenzó.