VIDEO. Así le fue a Guatemala la última vez que enfrentó a Belice

Guatemala puso rumbo a Belice este jueves para sostener el juego correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, duelo trascendental para la Azul y Blanco a la que solo le sirve ganar para aspirar al ascenso a la Liga A.

El escenario deportivo para este encuentro será el FFB Field, ubicado en Belmopán y que recientemente fue remodelado para albergar los juegos de Belice en competiciones de Concacaf.

#VamosGuate | 🏟️ El recinto deportivo, ubicado en Belmopán, fue remodelado recientemente para albergar los partidos de Belice en competiciones de Concacaf.https://t.co/MI4zJRVFip — El Mejor Equipo (@EUDeportes) March 23, 2023

¿Cómo le fue a Guatemala la última vez que enfrentó a Belice?

La última vez que Guatemala y Belice se vieron las caras fue el 6 de junio de 2022, en actividad de la jornada 2 de la Liga de Naciones de Concacaf, en dicha ocasión, la Azul y Blanco se llevó el triunfo 2-0; Deshawon Nembhard (en propia puerta) y Carlos Mejía fueron los anotadores.

En ese juego, Guatemala no mostró su mejor rendimiento y el estadio Doroteo Guamuch Flores no tuvo un buen ingreso, porque días antes la Azul y Blanco había caído (2-0) en su visita a Guayana Francesa y la afición había optado por no ir al encuentro.

Guatemala y Belice se han enfrentado en un total de 12 ocasiones; la Azul y Blanco ha sido amplia dominadora con 8 triunfos y 4 empates, los beliceños aún no saben lo que es ganarle a Guatemala.

#ModoSelección 🇬🇹💙 ¡La última vez que nos enfrentamos a Belice.. fue victoria! 📽️Te compartimos los mejores momentos de la victoria de la azul y blanco ante 🇧🇿 en la @CNationsLeague #VamosGuate #VamosSele pic.twitter.com/oChxGTkY6q — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 22, 2023

Duelo trascendental para la Azul y Blanco

El partido entre Belice y Guatemala se disputará este viernes 24 de marzo en punto de las 20 horas, el FFB Field será el escenario deportivo donde a la Azul y Blanco solo le sirve ganar.

Después del partido ante Belice, Guatemala volverá a jugar el lunes 27 de marzo en el estadio Doroteo Guamuch Flores ante Guayana Francesa en un duelo directo por el primer lugar de la clasificación, donde quedará definido si se consigue el ascenso a la Liga A y el boleto directo a la Copa Oro 2023.

En el Grupo D de la Liga B de la Liga Naciones de la Concacaf, Guayana Francesa domina la clasificación con 10 puntos. En segundo lugar se ubica Guatemala con siete unidades, luego sigue República Dominicana con cuatro puntos y por último está Belice con solo un punto.