Francia: Despedidas, reencuentros y nueva era con Mbappé

Francia efectúa el regreso a casa, sin la Copa del Mundo, que se le escapó en el último suspiro en la final contra Argentina. Pero tendrá el apoyo masivo de sus aficionados contra un rival, que aunque llega disminuido, no es fácil de derrotar.

Al frente del navío tricolor, un joven capitán de 24 años será el encargado de liderar a un equipo rejuvenecido hacia la Eurocopa 2024 en Alemania. Mbappé, su carisma y sus piernas de fuego, toman el relevo de los “Bleus” versión Hugo Lloris, propietario del brazalete durante más de una década.

El guardameta del Tottenham de los 145 partidos internacionales será homenajeado y aclamado antes del inicio del partido, como las otras figuras históricas, Steve Mandanda, Raphaël Varane y Blaise Matuidi, que han puesto todos fin a su carrera internacional recientemente.

El Balón de Oro, Karim Benzema, que ha roto con Didier Deschamps, hizo saber que no contaran más con él. El seleccionador, interrogado sobre estos festejos, celebró la iniciativa de la federación: “Se debía hacer por estos jugadores”.

El arco estará también en nuevas manos, las de Mike Maignan, que ocupa el puesto de Lloris a sus 27 años.

En ataque, Deschamps deberá elegir entre la experiencia del decano de 36 años, Olivier Giroud, máximo goleador de la historia (120 partidos internacionales, 53 tantos), y la juventud de Randal Kolo Muani (5 partidos, un gol), de 24 años, como Mbappé.

“No le pongo una etiqueta de titular indiscutible, pero tiene más argumentos en su favor ahora que antes del Mundial”, señaló el técnico vasco sobre el jugador del Eintracht de Fráncfort.

A su homólogo Ronald Koeman le gustaría estar enfrentado a estos problemas de rico. Pero el sucesor de Louis Van Gaal vio a su equipo quedar diezmado por una “infección viral”, que obligó a cinco jugadores a ser baja, anunció este jueves la Federación Neerlandesa (KNVB).

Ya privado de Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona lesionado en un muslo, el patrón de la selección “Oranje” tampoco podrá contar con Matthijs de Ligt, defensa del Bayern Múnich, y de Cody Gakpo, delantero del Liverpool.

Los “Bleus” tendrán de todas maneras a algunos rivales temibles que contener, como el delantero Memphis Depay, compañero de Griezmann en el Atlético Madrid, y el defensa central Virgil Van Dijk, binomio de Konaté en el Liverpool.

Next up: Press conference! 🇫🇷🇳🇱

🎙️ Ronald Koeman & Virgil van Dijk

📍 Live from Stade de France

𝐓𝐔𝐍𝐄 𝐈𝐍! ➥ https://t.co/kH1yK1NRRZ#NothingLikeOranje #FRANED pic.twitter.com/dKAx5UX7SC

— OnsOranje (@OnsOranje) March 23, 2023