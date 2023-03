Cristiano Ronaldo ve a la liga saudí en un futuro en el top 5 del mundo

Cristiano Ronaldo es uno de los hombres de confianza en la lista de Roberto Martínez, técnico de Portugal, para el inicio de las clasificatorias europeas hacia la Euro Alemania 2024. El portugués, actualmente jugador del Al-Nassr, de la Liga Premier Saudí, compareció a pocas horas del juego europeo que los medirá ante Liechtenstein. Dejo conceptos llamativos como el propio nivel de la liga saudí.

“Me siento muy bien, así que estoy aquí. Estoy en una liga muy competitiva. Deberían ver la Liga saudí de otra manera. Obviamente no es como la Premier, pero es competitiva”, señaló el portugués.

Además de expresar que está muy contento en Arabia Saudita, “CR7” también se refirió al llamado de su entrenador Martínez.

“No les voy a mentir. En nuestra vida tenemos que poner todo en la balanza. Pensamos, reflexionamos, yo y mi familia. Vi las cosas de distinta perspectiva. Estoy feliz de estar de vuelta”, comentó.

También dijo: “El entrenador demostró que contaba conmigo. Siempre quise jugar y logré darme cuenta de que tengo mucho que dar a la selección. Siento eso, quiero eso y mi deseo es llevar a Portugal al más alto nivel”.

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “Saudi’s is very competitive league. It's not Premier League, I'm not going to lie, but it's a league that left me positively surprised” 🇸🇦🤝🏻

“In 5,6,7 years, if they continue with the plan, it will be the 4th, 5th league in the world”. pic.twitter.com/Yy4BcRLJ1A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023