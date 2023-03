José Morales en Belice: “El clima no es ninguna excusa”

José Morales, jugador de Municipal, habló desde Belice tras la llegada de la delegación de la Selección Nacional de Guatemala que mañana se medirá al combinado beliceño por la quinta fecha del grupo D de la Liga B del torneo Liga de Naciones Concacaf.

“El viaje bien, todo salió de la mejor manera. Gracias a Dios sin ninguna novedad”, señaló el “Caballo” Morales.

Morales habló de la condición climática que impera a Belice y aseguró que ese tema no debe ser una excusa. “Creo que estamos acostumbrados, en algunos departamentos de Guatemala así nos ha tocado. El clima no es ninguna excusa para mañana, ya que jugamos de noche. No será una excusa”. La temperatura está en 29 grados centígrados.