España se estrena con victoria en el camino hacia la Euro 2024

En el grupo A, la “Roja” se sitúa como líder igualada con Escocia, que batió en casa por el mismo resultado a Chipre. A Georgia, que completa la llave, le tocó descansar en la jornada inaugural.

Eliminada en octavos del Mundial de Qatar por Marruecos, España inició su nueva era, con De la Fuente sustituyendo a Luis Enrique en el banquillo, con un triunfo importante ante una Noruega que dispuso de varias ocasiones, echando en falta la eficacia de su gran estrella, Erling Haaland, lesionado.

Sin el goleador del City, los titulares se los llevó Joselu, autor de un doblete de nueve puro en dos minutos (84′ y 85′) nada más saltar al campo (81′) en su primer partido como internacional a dos días de cumplir 33 años. En la primera parte había abierto el marcador Dani Olmo (13′), que culminó una vistosa jugada colectiva.

En el otro partido de la llave Escocia arrancó con paso firme ante Chipre gracias al doblete de Scott McTominay en los últimos minutos.

Croacia, flamante tercera en el pasado Mundial de Qatar, parecía encaminarse a una victoria cómoda tras el gol de Andrej Kramaric (28′) pero Gales, ya sin su gran referente Gareth Bale, retirado, igualó en el descuento (90’+3′) gracias a Nathan Broadhead, goleador en su primer partido con los Dragones.

Luka Modric, la leyenda del equipo balcánico (163 partidos y 23 goles a los 37 años), había sido sustituido un minuto antes.

El primer puesto es para Turquía, que se llevó los tres puntos en su visita a Armenia después de remontar el tanto inicial de los locales (2-1). A Letonia, que completa la llave, le tocó descansar.

