Mundial sub-20 de Indonesia corre riesgo de suspenderse

Alarmas entre las selecciones clasificadas al Mundial sub-20 de Indonesia, incluyendo Guatemala. En las últimas horas se ha barajado la opción de aplazar la cita mundialista organizada por la FIFA.

El motivo principal, según información del periodista César Luis Merlo y de CNN Indonesia, es porque las autoridades locales no quieren que Israel (selección clasificada) participe por temas políticos.

🚨Corre riesgo de suspenderse el Mundial Sub 20 que debe realizarse en Indonesia.

*️⃣Según un propio comunicado de la federación, puede cancelarse el evento ya que el local no quiere la participación de Israel y eso llevaría a FIFA, que aún no se expidió oficialmente, a decidir. pic.twitter.com/U3Gv1gKF5G

— César Luis Merlo (@CLMerlo) March 26, 2023