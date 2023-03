Yasnier Matos clasifica a Cuba a la Copa Oro 2023

Cuba terminó una sólida campaña en la Liga de Naciones de Concacaf con su quinta victoria en el grupo A de la Liga B, derrotando 1-0 a Guadalupe en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

Cuba logró la ventaja justo antes del silbato del medio tiempo cuando Karel Espino, el jugador de Comunicaciones de Guatemala, bajó por el lado derecho y envió un centro que remató de cabeza el mediocampista Yasnier Matos, futbolista de Municipal, para el 1-0 al 45’+2’.

Con la victoria, Cuba obtiene el ascenso a la Liga A y se clasificó para la Copa Oro de Concacaf 2023. Mientras que Guadalupe jugará en las preliminares para optar llegar por esa ruta al torneo que inicia el 16 de junio.

