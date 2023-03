Padre de Ansu Fati desata la polémica por declaraciones contra el Barcelona

Bori Fati, padre de Ansu Fati, admitió su enfado por cómo el FC Barcelona está tratando a su hijo y la falta de minutos, apuntando que le aconsejó buscar otros horizontes, aunque por el momento el jugador de 20 años prefiere continuar en el club en el que se formó.

“Si por mi fuera, me lo llevo del Barça, pero él dice que prefiere seguir en el Barça”, explicó Bori Fati a la radio Cadena Cope. “Él dice que es del Barça y que no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él no está de acuerdo”, apuntó.

“Estamos hablando del 10 del Barça, de un internacional con la selección español, de un chico que salió de La Masía (la escuela del FC Barcelona). Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo le quiero ver triunfar”, explicó.

Bori Fati, padre de Ansu, en @partidazocope. 💬 "A mí me molesta que le dé pocos minutos: uno, dos o tres". 💬 "Creo que merecía mucho más". 💬 "¿Por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta". 💬 "Estamos hablando del Ansu de la Masía, de la Selección, el 10 del Barça". pic.twitter.com/a30f5JbnHo — Relevo (@relevo) March 28, 2023

Padre de Ansu Fati explota contra el Barcelona

“Merece jugar más minutos, no puede ser que juegue uno o dos por partido”, aseguró. “Como padre, estoy cabreado”, sentenció.

Ansu Fati debutó con el primer equipo del Barcelona en 2019 con apenas 16 años y su eclosión fue todo un fenómeno, aunque una lesión de rodilla en 2020 cortó su progresión.

En 2021 ‘heredó’ la camiseta con el número 10 cuando Lionel Messi se marchó al París Saint-Germain.

Sin embargo, Ansu Fati no consigue hacerse ahora con la titularidad y ha comenzado en el once de Xavi Hernández en apenas nueve partidos ligueros esta temporada, a pesar de encontrarse en forma.

Bori Fati se reunió recientemente con el agente del futbolista, Jorge Mendes, aunque Ansu Fati, nacido en Guinea Bisáu y trasladado con su familia a España siendo niño, prefiere no escuchar ofertas.

Lo que Bori Fati sí descartó es que su equipo acabe fichando por el Real Madrid, el club tradicionalmente enemigo del Barça: “Ansu no lo aceptaría”.

💣 ¡TREMENDA RAJADA de BORI FATI en COPE! 💣 🚨 "Le he dicho a Ansu que es mejor dejar el Barça… pero él no quiere" ‼ "No voy a volver al Camp Nou más" #ChiringuitoAnsuFati pic.twitter.com/TKUO1lCsbK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2023