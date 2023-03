OHCHR señala erosión del Estado de Derecho en Guatemala

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este jueves 30 de marzo su “alarma” por lo que calificó como la continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala.

Agregó que los funcionarios de justicia, incluidos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, siguen siendo objeto de intimidación, acoso y criminalización.

Por aparte, Turk dijo que le preocupa que los aspirantes a cargos públicos, como Jordán Rodas y Roberto Arzú, hayan visto rechazadas sus candidaturas para las elecciones, por motivos que el señaló como “aparentemente arbitrarios”.

Subrayó que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Electoral deben decidir los asuntos ante ellos de manera imparcial, sobre la base de hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas.

#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk worried over erosion of #RuleOfLaw as justice officials face ongoing reprisals, esp for investigating corruption & rights violations during armed conflict. Urges govt to uphold judiciary independence: https://t.co/Ie8UlJ8HOG

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 30, 2023