Presidenta de Taiwán inicia visita a Guatemala

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inicia este viernes una visita a Guatemala y Belice para reforzar los lazos con los pocos aliados de la isla, con una polémica escala en Estados Unidos que enfureció a China.

La visita de Tsai a los dos países centroamericanos tiene lugar pocos días después de que Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taipéi para unirse a Pekín.

La presidenta hizo una escala en Nueva York y en su viaje de regreso planea reunirse en California con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lo que indujo a China a advertir a Estados Unidos que estaba “jugando con fuego”.

Washington replicó afirmando que no hay razones para que China “reaccione de forma exagerada”.

Tsai llegará en la tarde a Guatemala, donde conversará con su par Alejandro Giammattei y asistirá a la firma de acuerdos de cooperación, según la agenda.

La presidenta también visitará las majestuosas ruinas mayas de Tikal, en el norte del país, y el recién inaugurado hospital de Chimaltenango, en el oeste, construido con una donación de Taipéi de 22 millones de dólares.

Delighted to be received in #NewYork by our good friends AIT Chair @BoardChairAIT & Rep @bikhim. On top of that, the enthusiastic welcome from so many members of the #TaiwaneseAmerican community made my day & is a sure sign of good things to come for the rest of this trip. pic.twitter.com/sBWYIjCc7o

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 30, 2023