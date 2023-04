Procesión de Jesús de las Palmas en el inicio de la Semana Mayor

Acompañadas de los acordes de “El Número 5”, las andas procesionales de la consagrada imagen de Jesús de las Palmas, popularmente también conocida como “La Borriquita“, fueron levantadas a las 5:40 horas del Domingo de Ramos, en el interior de la Rectoría de San Miguel de Capuchinas.

Con este cortejo procesional se rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se marca el inicio de la Semana Mayor de la iglesia católica, especialmente con varias procesiones en el país.

La alegoría de las andas se basó en el Evangelio de San Lucas 19:40-44, por lo que en el frente se leía la leyenda: “Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán”.

Aquel pasaje recuerda el día en que Jesús estuvo a punto de entrar a la tierra en donde todo era algarabía tras su llegada, pero varios días después, allí mismo se viviría su muerte, crucifixión, sepultura y resurrección, de tal cuenta se completa dicho pasaje bíblico:

“Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: «Si sólo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte”.