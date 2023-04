NASA revela los astronautas que viajarán alrededor de la Luna en 2024

La NASA reveló este lunes a los cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense, que volarán alrededor de la Luna a finales de 2024, a bordo de la misión Artemis II, en el reinicio de los viajes a nuestro satélite después de medio siglo.

Los tres astronautas de la NASA, Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch, han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), mientras que Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), realizará su primer vuelo al espacio.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023