Una segunda torre Eiffel acompaña en París a la original

Una réplica de la torre Eiffel, diez veces más pequeña que el modelo original, fue instalada el sábado en los Campos de Marte en París. Se trata de una hermana menor que no lo es tanto: 33 metros de altura y 32 toneladas de peso para este edificio creado a semejanza de la célebre torre parisina y bautizado como Eiffela.

Su instalación el sábado cerca de la original fue anunciada en Twitter del Ayuntamiento de París, con el mensaje: “No se preocupen, están viendo bien”. El tuit iba acompañado de una foto de las dos torres en este 1 de abril, Día de los Inocentes en numerosos países, incluido Francia.

La iniciativa gustó a algunos turistas y paseantes, encantados de tener “dos torres Eiffel por el precio de una”, como señaló la jubilada Dominique Dimitroff.

La torre, inaugurada hace 134 años, también fue objeto de una inocentada en la misma red social el sábado: “¡El tobogán más alto del mundo se instalará en mi cumbre a partir del 1 de julio!”, anunció su cuenta oficial, junto a un videomontaje que acababa desvelando la broma.

🇫🇷 Vous n’êtes pas prêts pour ma nouvelle attraction de l’été ! Le plus haut toboggan du monde sera installé sur mon sommet à partir du 1er juillet !

🌐You’re not ready for this! The tallest slide in the world will be installed on my summit from July 1st!

📽️@origiful pic.twitter.com/MrwlmYvtic

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) April 1, 2023