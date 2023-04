Aleksander Ceferin seguirá al frente de la UEFA

Aleksander Ceferin, que era el único candidato, fue reelegido por aclamación presidente de la UEFA, para un tercer mandato de cuatro años, en el congreso de la instancia, este miércoles en Lisboa.

El esloveno (de 55 años) llegó a la presidencia de la confederación europea de fútbol en 2016 tras la suspensión de Michel Platini, para ser reconducido en su cargo en 2019. “Les doy las gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo unánime”, declaró Ceferin, dirigiéndose a los miembros del congreso. “Esto quiere decir mucho para mí. Es un gran honor pero sobre todo una gran responsabilidad con ustedes y el fútbol”.

Abogado de formación y desconocido a su llegada a la cumbre de la UEFA, el expatrón de la federación eslovena (2011-2016) supo imponerse, oponiéndose frontalmente a su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, respecto al proyecto, finalmente abandonado, de un Mundial cada dos años, defendido por el italo-suizo.

Supo sobre todo salir de la tormenta provocada en 2021 por varios grandes clubes europeos que se lanzaron a la aventura de una Super Liga cerrada.

El proyecto inicial fue abandonado por sus promotores, pero la batalla no ha terminado todavía para la UEFA y su presidente.

Tres clubes (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) continúan resistiendo y han acudido a la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE), denunciando un presunto abuso de posición dominante de la UEFA.

La decisión es esperada en las próximas semanas, pero el abogado general de la CJUE, cuyas conclusiones son frecuentemente seguidas por los jueces, emitió a mediados de diciembre una primer punto de vista favorable a la UEFA.

Poco antes de su reelección, Ceferin atacó duramente a la Super Liga en la tribuna del congreso.

“Felizmente, la vergüenza nunca ha matado a nadie”, declaró. “En algunos meses, la Super Liga se ha transformado en el cuento de Caperucita Roja. Es el lobo quien se disfraza de abuela para devorarles a ustedes mejor. Pero nadie es tonto, ya que son dos visiones del mundo las que se enfrentan, el cinismo contra la moral, el egoísmo contra la solidaridad, la avidez contra la repartición, la carrera por beneficios contra la carrera por trofeos”, añadió.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H

