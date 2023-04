Adele sorprende a sus millones de fans con nuevo anuncio

Adele sorprende a sus fans con un nuevo anuncio el cual ha sido del agrado de todos. La cantante británica confirma un nuevo álbum sorpresa que promete ser “el más optimista de toda su carrera”.

La interprete de grandes clásicos como “Someone Like you”, “Hello” y “Rolling in the Deep”, ha anunciado que esta preparando un nuevo material discográfico que tendría fecha de lanzamiento durante este 2023.

Adele acumula un total de 15 premios Grammy a lo largo de toda su carrera y a poco más de un año de su último disco “30” ya se encuentra trabajando en su nuevo proyecto. Según el medio The Sun “sus nuevas canciones serían las más alegres y positivas de su carrera”.

“Ha pasado de tocar fondo a estar locamente enamorada y quiere que el mundo lo sepa. Su música refleja eso y el próximo álbum será el más optimista de todos. Ya no será la reina de las baladas desgarradoras por mucho más tiempo”, declaró el famoso medio de comunicación.

Y es que la cantante se encuentra enamorada de su novio, el multimillonario agente deportivo Rich Paul. La pareja lleva cerca de 3 años juntos. “Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él. Definitivamente quiero más hijos”, confesó la cantante.

En sus últimas presentaciones en Las Vegas, Adele ha sido vista usando un anillo de compromiso, lo que llamó la atención de los fans pero ella no ha comentado nada al respecto.

