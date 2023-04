Papa Francisco acude a cárcel y lava los pies de 12 presos en Jueves Santo

En el que sería su segundo acto público tras su hospitalización a causa de una infección pulmonar la semana pasada, esta mañana el Papa Francisco cumplió con los ritos del Jueves Santo y lavó los pies a 12 jóvenes detenidos de una cárcel de menores de Roma, resaltando que además se presentó sin la silla de ruedas, caminando con la ayuda de un bastón.

Así, este jueves, y conforme a la tradición cristiana, Francisco representó como parte de la Semana Santa el gesto de humildad que tuvo Cristo con sus apóstoles antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado un viernes en Jerusalén, acudiendo a la prisión de Casal del Marmo, al norte de la capital italiana, repitiendo el rito que realizó en ese mismo lugar en 2013.

Hasta ahí, Jorge Mario Bergoglio, su nombre civil, llegó sonriente apoyado en un bastón y se paró frente a cada uno de los 12 jóvenes detenidos, entre ellos dos chicas, para lavarles los pies que incluso se agachó a besar, devolviéndole algunos el gesto con un beso en la mano, mientras que otros sólo intercambiaron algunas palabras con él.

Mientras el rito del lavado de pies lo realiza el Papa en turno cada Jueves Santo, en esta ocasión, además de ser de sus primeros actos tras la hospitalización y “susto” que dio el Pontífice a los fieles, destaca que entre los jóvenes había un musulmán, además de dos mujeres y católicos de varias partes del mundo, según precisó el Vaticano, siendo también la primera vez que la ceremonia se transmite en vivo.

Aunque tampoco son muy raras las “primeras veces” durante el pontificado actual, pues desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco decidió llevar esta celebración fuera del Vaticano.

📹VIDEO | Pope Francis presided over the Mass of the Lord’s Supper on #HolyThursday in Casal del Marmo juvenile prison on the outskirts of Rome. He washed the feet of 12 young people of different nationalities. In this place, he celebrated the first Mass "in Coena Domini" of his… pic.twitter.com/bHIKIxKI7I

— EWTN News (@EWTNews) April 6, 2023