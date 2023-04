¿Cuándo es la próxima carrera de la Formula 1?

La Fórmula 1 es la categoría más alta y prestigiosa del automovilismo, en la que los equipos compiten en carreras de alta velocidad utilizando los coches más avanzados y tecnológicamente sofisticados. La temporada de Fórmula 1 consta de varios Grandes Premios, que se celebran en todo el mundo, en este 2023 ya se han disputado tres y el cuarto está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Este pasado fin de semana se celebró el Gran Premio de Australia de 2023 de Fórmula 1 se llevó a cabo en el Circuito de Albert Park en Melbourne. El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull ganó la carrera, superando al piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes y al piloto español Fernando Alonso de Aston Martin en el podio.

