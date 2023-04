La Premier League ya tiene a su nuevo huésped para la próxima temporada

El Burnley, entrenado por el belga Vincent Kompany, aseguró este viernes su ascenso a la primera división del fútbol inglés (Premier League), gracias a una victoria ante el Middlesbrough (2-1).

Reforzado por una racha de 19 partidos sin perder, el Burnley es líder del Championship (2ª división) y tiene 19 puntos sobre el tercero, el Luton, cuando quedan solo seis partidos por jugarse (18 puntos en liza). Tiene por lo tanto seguro una de las dos primeras posiciones, lo que supone el ascenso directo.

We're not done yet. pic.twitter.com/Pkeba0atVv

Kompany, emblemático exdefensa belga y excapitán del Manchester City, fue fichado en 2022 cuando el Burnley acababa de descender a la Championship después de seis temporadas en la élite.

Con el descenso, el club tuvo que reembolsar un parte importante de un préstamo y tuvo que vender por ello a varios jugadores importantes.

Kompany construyó un equipo con muchas caras nuevas, aprovechando su experiencia en Bélgica y en el Manchester City para atraer a jugadores en préstamo y lograr el anhelado regreso a la Premier League en cuestión de meses.

A falta de 6 fechas para que finalice la temporada de la Championship inglesa, el otro club que estaría logrando boleto directo a la Premier League sería el Sheffield United, que tiene un buen colchón de puntos con respecto a sus más cercanos perseguidores.

Entre el Luton Town, Middlesbrough, Millwall, Blackburn Rovers, Norwich City, Preston North End, Coventry City, Watford, Sunderland y West Bromwich Albion, está en juego el tercer boleto del ascenso, cabe resaltar que estos juegos son vía playoff.

Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏

We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8

— Premier League (@premierleague) April 7, 2023