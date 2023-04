Fecha y dónde ver el sorteo de la Copa Oro 2023

La Copa Oro 2023 volverá a poner cara a cara a los mejores equipos de la Concacaf en busca del título que en la última edición (2021) ganó Estados Unidos de manera agónica sobre México. Y lo primero que se conoció fueron los detalles del sorteo. Cabe destacar que para esta edición la Selección de Guatemala logró su boleto directo tras quedar en primer lugar del Grupo D de la Liga B de la Concacaf Nations League, además logró el ascenso a la Liga A.

El presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, participará en el evento, junto con los directores técnicos de los equipos nacionales participantes e importantes invitados.

Teams will be distributed in Pots 1-3 based on the Concacaf Men's National Team Rankings
3 Prelims winners and Qatar will be placed in Pot 4
Pot 1 teams will each be seeded into a group

Everything is ready for the 2023 #GoldCup draw!

El sorteo en vivo, está programado para el viernes 14 de abril de 2023 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, comenzará a las 13:00 horas (horario de Guatemala) y será presentado por la comentarista deportiva de TUDN Valeria Marin, el analista principal de fútbol de Fox Sports y leyenda del equipo nacional masculino de Estados Unidos Alexi Lalas y el comentarista de ESPN, Fernando Palomo.

La transmisión para Guatemala está a cargo de ESPN y en streaming a través de Star+.

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 se llevará a cabo con ocho bombos.

Los bombos 1 a 4 contendrán las esferas con los nombres de los equipos participantes y los bombos 5 a 8 contendrán las esferas de los grupos A, B, C y D.

Con base en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf del 31 de marzo de 2023, los 12 equipos de Concacaf que aseguraron un lugar directo en la Fase de Grupos del torneo han sido divididos en los Bombos 1-3, de la siguiente manera (en orden de ranking):

Bombo 1 (Cuatro equipos mejor clasificados): México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.

Bombo 2 (Siguientes cuatro equipos mejor clasificados): Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala.

Bombo 3 (Cuatro equipos peor clasificados): Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua

Los otros cuatro participantes de la fase de grupos, incluyendo a los tres ganadores de los Prelims, estarán en el bombo 4, de la siguiente manera:

Bombo 4: Catar, Ganador Prelims 7, Ganador Prelims 8 y Ganador Prelims 9

All you need to know about the 2023 #GoldCupPrelims draw!

➡ Six top-ranked teams will be seeded

➡ Teams in Pot 1 will be drawn and placed in sequential order in matchups 1-6

➡ The three Round Two matchup winners will advance to the Group Stage

More 🔗 https://t.co/EMJlaVtAyi

