Fede Valverde podría ser sancionado con estos partidos

Sanciones entre uno y tres partidos para Álex (Alejandro) Baena y entre cuatro a 12 para el futbolista uruguayo “Fede” (Federico) Valverde podrían aplicarles a los jugadores del Real Madrid y Villarreal, respectivamente, luego del incidente el sábado tras la derrota de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Al finalizar el partido, Valverde agredió a Baena, y le dejó el pómulo hinchado, de acuerdo a los medios de comunicación de España, quienes asegura que la reacción del sudamericano se debió a que el jugador del Villarreal se había burlado con anterioridad (Copa del Rey) de su hijo.

Este domingo, en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER, a través del exárbitro español, Eduardo Iturralde, se dio a conocer qué tipo de suspensión podría tener el sudamericano, e incluso la sanción al español.

Iturralde dio tres panoramas. El primero es sobre la denuncia que pueda hacer el jugador Baena, la cual iría directamente al apartamento de Competencia. Este ente, podría imponer sanciones entre uno y tres partidos a Baena. Asimismo, de cuatro a 12 a Valverde siempre y cuando se aclare cómo ocurrió lo sucedido en el Estadio Santiago Bernabéu.

El segundo panorama pintado por Iturralde es un atestado de la Policía (reporte policial), el cual no iría a Competencia sino directamente a Antiviolencia un segmento dedicado a temas legales. En este caso, la sanción giraría en solicitud de tiempo o económico.

Por último, está una tercera opción, de acuerdo a Eduardo Iturralde, y es la que no pasaría nada. Es decir, que no haya denuncia, que no haya reporte policial y todo quedaría en los dimes y diretes que en la actualidad cubren a Valverde.

❌‼️ Qué puede pasar en el caso VALVERDE-BAENA 🗣️ Inf. @itu_edu 1⃣ Si denuncia, va a Competición y podría haber sanción de 1-3 partidos a Baena y 4 a 12 a Valverde 2⃣ Si hay atestado policial, va a Antiviolencia, la sanción no sería deportiva 3⃣ Si no, queda en nada, ruido pic.twitter.com/KKsoQvVDp5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 9, 2023

Agresión

El uruguayo “Fede” Valverde se ve envuelto en la polémica por haber golpeado, según los medios españoles, al jugador del Villarreal, “Álex” Baena, que afirmó en las redes haber sido atacado sin dar el nombre del internacional celeste.

Según los medios españoles, el jugador del Villarreal hizo un comentario a Valverde sobre su hijo y el uruguayo tras el partido con un puñetazo en la cara.

Imágenes de televisión muestran al jugador subiendo al autobús del Villarreal con el pómulo izquierdo hinchado.

“Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso”, escribió en Twitter Baena en la madrugada del domingo.

“Valverde, macarra y cobarde”, escribió en Twitter el delegado del Villarreal Xisco Nadal, un mensaje que después borró.

El árbitro del juego, Javier Alberola Rojas, no incluyó ninguna referencia al incidente en su acta del partido. También se conoce de que el Villarreal apoyará en lo que sea la decisión de Baena si denuncia o no. Se habla también de que la institución amarilla tiene un video donde se ve clara la agresión, el cual no ha sido público.

#Clausura2023 | Luego de la derrota del Real Madrid, Fede Valverde salió de sus casillas golpeando en el rostro al jugador del Villarreal Alex Baena.https://t.co/jJ9m5dKpbo — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 9, 2023