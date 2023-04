“El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable”, expresa Alex Baena

Dos días después de la agresión de Fede Valverde a Alex Baena, el futbolista del Villarreal habla por primera vez con más detalles sobre la situación, en la que considera se han dicho muchas mentiras sobre el caso, ya que niega rotundamente haber deseado la muerte a algún familiar del uruguayo.

“El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan”, dijo Baena sobre la información publicada por Marca.