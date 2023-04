Luis Lam Padilla, presidenciable de PIN: “No creemos en la vieja política en el país”

El candidato presidencial del Partido de Integración Nacional (PIN), Luis Lam Padilla, brindó detalles este miércoles, 12 de abril, acerca de su plan de Gobierno. Además, se pronunció con respecto a diferentes temas y compartió parte de su trayectoria.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, explicó que la agrupación política a la que representa es totalmente nueva, formada por jóvenes que quieren transformar la política nacional.

“Queremos ser nueva política y no traemos reciclaje político. Nos queremos apartar de viejos políticos y viejos partidos políticos, no traemos a ningún diputado actual como candidato, a ningún alcalde actual”, dijo.

Según sus palabras, están incursionando con figuras totalmente nuevas que nunca han participado en la política nacional y, en su caso, que nunca ha sido afiliado a ninguna agrupación.

Durante la entrevista se le consultó con respecto a las razones por las cuales PIN no se adhirió al pacto de no agresión durante la campaña política que promovió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fue firmado ayer por 27 partidos.

