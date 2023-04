Lester Martínez muestra las heridas de la batalla ante Isaiah Steen

Tras su pelea del pasado lunes en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el boxeador guatemalteco Lester Martínez subió dos historias a su Instagram para mostrar las heridas que le dejó el combate ante Isaiah Steen.

Con un semblante feliz, el pugilista petenero también recordó su triunfo 15 en su carrera profesional con una fotografía del combate del pasado lunes ante Steen y agradeció el apoyo brindado por el pueblo guatemalteco.

Tras su pelea del lunes, la primera que tuvo en Las Vegas, y que era su sueño, Lester Martínez brindó declaraciones y se refirió a la técnica de Isaiah Steen, quien le propinó varios cabezazos y buscaba detener el combate en gran parte de la pelea al abrazarlo y neutralizar los golpes.

“Después del cabezazo comencé a tener una hemorragia. Asimismo, sabía que en algún momento me podría afectar y me desconcentró un poco, pero cuando terminó el round me valió madres y pensé que tenía que pelear con huevos”, expresó Lester Martínez.