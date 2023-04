IFFHS: Tabla de goleadores histórica a nivel de clubes en Europa

La International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) -Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol-, dio a conocer recientemente su actualización relacionada a los goleadores de todos los tiempos en Europa. En ese sentido, Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación. Pero el campeón del mundo con Argentina, “Lio” ocupa el primer lugar luego de haber conseguido su gol número 702 con lo que superó al luso “CR7”.

“El gol de Messi en el partido de liga francesa Niza-PSG (0-2), del 8 de abril de 2023, le convirtió en el nuevo máximo goleador histórico de clubes en Europa”, señala la IFFHS.

Asimismo, el máximo ente de estadística del mundo, dice que, “fue el gol número 702 de Messi en la máxima categoría para este rubro. Mientras que el explusmarquista Cristiano Ronaldo detuvo su carrera europea en 2022 con 701 goles de club”.

LIONEL MESSI ALL TIME BEST GOAL SCORER IN EUROPE

Lionel Messi collects all Trophies and also new records!

For more information:https://t.co/CbnU5pYDPZ#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/DgV1Ts0elX

— IFFHS (@iffhs_media) April 12, 2023