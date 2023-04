Drake Bell hace su primer comentario tras ser localizado “a salvo”

En la mañana del jueves 13 de abril se reportó que el actor Drake Bell estaba desaparecido en Estados Unidos. A las horas se informó que el famoso ya había sido localizado.

Fue el departamento de policía de Daytona Beach, quien a través de su cuenta de Facebook informó que la antigua estrella de Nickelodeon podría estar en peligro.

“Los oficiales están buscando a Jared Bell (nombre real del actor) DOB 06/27/1986. Debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 4/12/2023 justo antes de las 9 p. m”, informaban en un comunicado.

Las autoridades externaron su preocupación por la integridad física del también cantante y solicitaron a la población entregar cualquier tipo de información, en caso de conocerla.

Tras lo ocurrido, Drake Bell ofreció su primer comentario tras ser localizado a salvo por las autoridades. A través de un tuit publicado hizo referencia a haber sido considerado previamente “desaparecido y en peligro”.

“Te dejas el teléfono en el auto y no contestas durante la noche ¿y esto?”, tuiteó.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

