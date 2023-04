¿Volvieron? Shawn Mendes y Camila Cabello son captados besándose apasionadamente en Coachella

En medio de las repentinas rupturas de algunas parejas del mundo del espectáculo, parece que otras vuelven a reencontrarse. Y es que Camila Cabello y Shawn Mendes el canadiense fueron captados dándose tremendos besos.

Cabe destacar que las imágenes corresponden a la primera noche del Festival Coachella 2023, luego de estar 2 años juntos. En aquel entonces, ambos publicaron en sus redes sociales un comunicado con la primicia donde se mencionaba que la decisión fue en mutuo acuerdo.

Lee también:

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, se podía leer. A pesar de su final “respetuoso” en meses posteriores, no dieron más señales de pasar tiempo juntos.

Cabe destacar que la cubana fue relacionada con el empresario Austin Kevitch y a su Mendes con la actriz Sabrina Carpenter. Sin embargo, a pesar de todo ello, parece ser que la historia de amor entre ellos dará un nuevo giro.

Un video comenzó a circular en Twitter en el que se ve a la pareja disfrutando de un show. De repente, Camila voltea a ver con una sonrisa enorme a Mendes y lo besa.

Aunque algunos curiosos se percataron de lo que sucedía, el resto parecieron no darse cuenta. Además, algunos medios internacionales reportaron que también salió a la luz otro clip donde se les ve pasándola bien con amigos.

Si mi ex fuera Shawn Mendes andaría igual que la Camila cayendo a sus pies las veces ante el primer cruce de miradas. JUST SAYING https://t.co/XTGImmaNxv

— Maru Ferrando (@ferrando_maru) April 16, 2023