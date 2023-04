Confunden a Tini Stoessel con un “vagabundo” por su look

Con más de veinte millones de seguidores en las redes sociales, cada movimiento de Tini Stoessel consigue la atención de sus fans, pero esta vez fueron las críticas las que pesaron sobre ella.

Hace unos días, la cantante fue grabada en las afueras de su casa, en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires, y lejos del habitual glamour que suele lucir, optó por un look que levantó revuelo entre los vecinos del lugar que pensaron que era una “indigente”.

El video se difundió en las redes sociales a través de la cuenta de TikTok @jpbuffa. “Vecinos denuncian la presencia de un vagabundo en el barrio… Era Tini”, escribió quien captó las imágenes.

El momento más humilde de Tini debe ser este. Con Ropa de muy entre casa, con el pelo todo duro y descalza en la calle👏🏻😂 https://t.co/uy0O0UFNVo — Marcos (@MarcosAguirre9f) April 5, 2023

Lo que sorprendió fue el look que llevaba la exestrella de Disney, pues aparece descalza, vistiendo un pantalón jogging de una talle grande, una playera oversize y el pelo recogido.

Algunas personas se acercaron al futbolista Rodrigo de Paul para pedirle un autógrafo o sacarse una foto, sin darse cuenta de que Tini estaba junto a él. Entre los comentarios, se sumaron algunos que aseguraron que los vecinos y la gente que estaba en el lugar no la reconocieron.

Críticas a la cantante

Desde que era chica Tini Stoessel ha tenido que soportar diversos comentarios sobre su cuerpo, incluso reveló que tuvo que hacer terapia para que no le afectaran los comentarios ajenos y las noticias que se viralizan en los portales sobre su vida personal:

“Me tuvo que empezar a chup*r un hu*vo lo que dijeran de mí, porque si no lo hago, lo inventan y si lo desmiento, lo vuelven a inventar por cuatro”.

En relación a su figura recalcó: “En algún punto todos somos víctimas de los imperfectos en un ser humano. A mí me pasa porque soy delgada, a otra persona le pasa porque tiene el color del pelo de una forma, y a la otra no sé qué… Y después hay una exigencia con la mujer, de la perfección y el ideal porque no sos o no cumplís con eso que te metieron de tan chiquito”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaTripleT (@tinistoessel)