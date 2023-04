Xavi se queja del césped del estadio del Getafe

Tras el empate ante el Getafe por LaLiga Santander, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, también manifestó su fastidio por el mal estado del campo de juego del Coliseum Alfonso Pérez. Sin embargo, el técnico azulgrana realizó autocrítica por el rendimiento de su equipo.

“Nos ha perjudicado el estado del césped. Ya entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Esto lo ha visto todo el mundo. Muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones. No es excusa y tenemos que recuperar sensaciones”, sostuvo.

"NOS HA PERJUDICADO EL ESTADO DEL CÉSPED, ES MUY DIFÍCIL JUGAR ASÍ" 🗣️ Xavi también se quejó por el campo de juego. ¿Tiene razón? pic.twitter.com/iZ1jJOfD0q — BeSoccer (@besoccer_ES) April 16, 2023

Xavi se pronuncia tras el empate sin goles ante el Getafe

Y en la misma línea, destacó el punto que pudo conseguir su equipo: “Nos llevamos un punto que hace que no sea malo del todo por lo incómodos que hemos estado. Creo que estamos haciendo una buena temporada en Liga pero no hay que dormirse. Nos vienen partidos muy importantes”.

“Intentábamos que los laterales fuesen por dentro. Con el campo así cuesta el doble. Lo hemos intentado, no hemos hecho el mejor partido, está claro. Hemos dado todo y nos llevamos un punto que no es del todo malo pero no estamos satisfechos”, argumentó Xavi.

Por último, dio un panorama sobre la lesión de Sergi Roberto: “Sergi ha notado algo en el isquio. Vamos a ver. Que sea de poco tiempo, si hay o no lesión. Espero que la semana que viene podamos recuperar a dos o tres futbolistas. No es una excusa, tenemos una plantilla buena, estoy satisfecho”.

“A partir de ahí, minimizar las lesiones y recuperar a gente. Ya planificaremos para la próxima temporada y veremos lo que ha salido mal esta temporada”, cerró el entrenador azulgrana.

#LaLiga | A los 17 minutos, Sergi Roberto se retira lesionado por una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. El futbolista español se suma a las lesiones de Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen 🏥 pic.twitter.com/iqWsYBmLFE — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 16, 2023