FOTOS. Kendall Jenner y Bad Bunny disfrutando del Festival Coachella

¿Bad Bunny y Kendall Jenner son pareja?, esta es una de las preguntas que los fans de ambos vienen preguntándose desde hace algunas semanas, pues han sido captados en plan romántico.

El cantante y la modelo fueron fotografiados juntos en más de una ocasión dando indicios de que podrían mantener más que una amistad; sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre el inicio de una relación amorosa.

A pesar de que esto no ha sido confirmado, las salidas juntos han sido constantes haciendo que los rumores crezcan. Ahora fueron captados

disfrutando de la presentación de Rosalía en el festival Coachella.

Como ya es costumbre, el conejo malo no puede pasar desapercibido en ningún lado que pisa. En distintos videos retomados por El gordo y la flaca, se puede apreciar a los dos dirigirse al escenario principal para momentos más tarde disfrutar de la presentación en vivo.

El artista cubrió su rostro con una pañoleta que al parecer no se la quitó en ningún momento del show, se desconoce si era para cubrir su identidad o se trataba de un elemento más de su vestimenta.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer latino en realizar la presentación estelar de la tarima principal en el famoso festival que se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

Benito Antonio Martínez Ocasio comenzó su presentación con un video donde habla en español sobre el sueño de haber logrado llegar a presentarse en este importante escenario y sobre las figuras que pasaron por allí antes que él.

