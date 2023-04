Críticas a un zoológico tras la muerte de una elefanta

Una elefanta que estaba enferma en un zoológico de Pakistán murió el sábado, dijeron los veterinarios, desatando críticas por el mal trato a los animales en cautiverio en el país.

La muerte del animal, llamado Noor Jehan, llevó a los activistas por los derechos de los animales a pedir el cierre del zoo donde vivía, en la ciudad de Karachi (sur).

La elefanta africana de 17 años fue sometida este mes a un tratamiento de emergencia por un tumor que paralizó sus patas traseras. Mientras se recuperaba quedó atrapada en la piscina de su recinto.

This has GOT to be one of the saddest and anger provoking video clips ever.

How was this allowed to happen? We are always being told that zoos are about saving and conserving. Well #KarachiZoo, you did neither for Noor Jehan!!!

We are sorry that we let you down #NoorJehan 😔.… pic.twitter.com/3w9axoHMf2

— Protect All Wildlife (@ProtectWldlife) April 14, 2023