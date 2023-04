¡Municipal sigue intratable! Los Rojos le complican la defensa del título a Cobán

La jornada 20 del Torneo Clausura 2023 finalizó en el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibió a un en rachado Municipal y vio como el cuadro escarlata fue más efectivo al llevarse el triunfo 0-2 a domicilio, gracias a los goles de Matías Rotondi y Yasnier Matos.

Con este resultado, Municipal suma su sexto triunfo al hilo y se afianza en el tercer lugar de la tabla del Clausura 2023, lo que le permite mantenerse cerca de Xelajú y Comunicaciones, líder y sublíder respectivamente. Para Cobán la derrota significa alejarse de los puestos de liguilla, ya que con el triunfo de Achuapa sobre Santa Lucía, los Príncipes Azules están a cinco unidades del octavo puesto. Quedar fuera de la siguiente fase les haría terminar de manera prematura la defensa de su título.

El juego en Alta Verapaz inició con un combinado local más propositivo, pero Cobán se toparía con inspirado Kenderson Navarro, que en 10 minutos les negó hasta dos ocasiones de gol. La falta de precisión en el arco de Municipal le pasó factura a los cobaneros, que un error los terminó condenando.

Rotondi aprovechó una mala salida local y tras driblar rivales, abrió el marcador al minuto 18. Esto no mermó los intentos de Cobán, pero de nuevo no ser eficazes le afectó al 28′, luego de que Minor Álvarez detuviese un potente cabezazo de Makuka, pero en el rebote no pudo hacer nada y Yasnier Matos puso el 2-0 visitante con el que terminó la primera mitad.

Municipal se adueña del tiempo de juego

Durante la segunda mitad el cuadro de Cobán Imperial intentó reaccionar y entre sus movimientos estuvo el ingreso de Nicolás Martínez y Julio Milla, pero esto no fue suficiente ante la dinámica escarlata, que sin dominar no sufrió en Alta Verapaz.

La reanudación estuvo marcada por las pocas ocasiones claras de gol para Cobán, que fue el claro dominador, y la expulsión de César Archila, quien al 73′ vio como Mario Escobar le mostró la tarjeta roja estando en el banquillo y con esto tendrá suspendido hasta el Clásico de la última jornada.