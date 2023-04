LeBron James consigue un nuevo hito en la NBA

La edad sigue siendo solo un número para LeBron James, el veterano jugador de Los Angeles Lakers dio cátedra el pasado lunes y fue vital para enviar el juego a la prórroga y darle el triunfo 117-111 a los angelinos sobre los Grizzlies, lo cual los tiene a una victoria más de pasar de ronda.

Con 38 años y 115 días, ‘King James’ se convirtió en el jugador más veterano de la NBA en lograr como mínimo 20 puntos y 20 rebotes en un juego de los Playoffs. LeBron acumuló 22 puntos y 20 rebotes (récord de su carrera) y 7 asistencias, actuación que deslumbró en el Cryto.com Arena.

“Cuando mis compañeros me dijeron que había hecho 20-20, yo no tenía ni idea. He logrado cosas geniales en mi carrera pero esa no la había conseguido”, expresó LeBron tras el triunfo.