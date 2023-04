Pánico en función de circo: leones saltan al público y escapan (VIDEO)

Dos leones se escaparon de la jaula durante una función de circo en China y provocaron momentos de pánico, caos e incertidumbre entre las familias que se encontraban viendo el espectáculo. En redes sociales circulan un par de videos que muestra cómo los felinos huyeron frente a los domadores y cómo las personas corrían despavoridas.

De acuerdo con medios de China, los hechos se registraron durante una función del circo Luoyang Station que visitaba la provincia de Henan. El video, captado por uno de los asistentes al show circense, muestra parte de la rutina que los domadores hacían con los leones dentro de una enorme jaula que se encontraba en el centro de la pista; sin embargo, en cuestión de segundos, uno de los felinos encontró una puerta abierta y se salió.

El otro león lo siguió y ahí fue cuando comenzó el pánico. Los domadores tardaron algunos segundos en salir de la jaula, mientras que los espectadores, entre ellos niños, corrían para ponerse a salvo.

#China:Two lions jumped out of the cage during during the audition of the Global Summit International Circus-Luoyang Station tour, and the audience scattered and fled out of auditorium.

The lions have been captured, no one was injured. pic.twitter.com/7ykpUIXugQ

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 16, 2023