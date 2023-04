Modelo acusa a Cristian Castro de acoso y lo exhibe en audios

En enero de 2021 surgió el perfil en Instagram @cristiancastromaltratador que presentaba audios y presuntas conversaciones entre Cristian Castro y mujeres que decían haber sido contactadas por él para enamorarlas y pedirles fotografías de desnudos, así como proponerles encuentros sexuales, los cuales podrían incluir tríos o relacionarse con heces fecales.

En esa red social se expusieron varios testimonios sobre el modus operandi del cantante y se exhibieron supuestas conversaciones de WhatsApp en las que les hacía promesas de amor para conseguir que enviaran fotos íntimas o se concretara un encuentro sexual.

Tras difundirse esta información sin alcanzar instancias legales, el hijo de Verónica Castro se alejó de la vida pública pero hoy ese pasado lo vuelve a perseguir luego de que el programa Chisme No Like presentará una serie de conversaciones que, al parecer, sostuvo con la modelo Rocío Galera, a quien contactó para que fuera parte de uno de sus videos musicales.

En la conversación de WhatsApp se lee que ambos se saludan y luego, supuestamente Cristian Castro, le dice que tiene ganas de conocerla.

“Cielo, lo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría. Pero no es eso lo que me dijiste, no entiendo a qué quieres llegar”, le responde ella. “Te soy sincero, mi vida, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobre actuado. Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje”, se lee en la conversión.