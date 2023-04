Arquimides Ordoñez anota importante gol con el F. C. Cincinnati

Arquimides Ordoñez tuvo un miércoles 26 de abril para jamás olvidarlo: Entró en la convocatoria para viajar al campamento previo del Mundial Sub-20 Argentina 2023 y convirtió su primer gol con el F. C. Cincinnati en la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023, anotación que le permitió al equipo de la Major League Soccer (MLS) avanzar de ronda.

El F. C. Cincinnati recibió al Loisville City F. C. como parte de la tercera ronda de la U.S. Open Cup 2023, que celebra su edición 108. El partido estaba empatado 0-0 hasta el minuto 84’ cuando apareció el seleccionado guatemalteco a empujar un baló que venia desde la banda de la izquierda. Ordoñez solo se barrió para meter el esférico en la portería defendida por Kyle Stuart Morton y celebrar el 1-0 y la clasificación de su equipo.

Este miércoles se jugaron un total de 24 partidos, de los cuales, resalta la victoria del F. C. Cincinnati con el gol de Arquimides Ordoñez.

Avanza de ronda

La Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023 es la edición 108 de un torneo avalado por la Federación de Futbol de los Estados Unidos (o U.S. Soccer) y la cual cuenta con la participación de 100 clubes.

De momento, se cumplieron tres fases del torneo copero. En la primera participaron 28 clubes (divisiones abiertas), en la segunda fase fueron 46 clubes los que se integraron (divisiones III y II), en la tercera ronda se incluyeron a otros 18 equipos (división I -MLS-), entre ellos el Cincinnati de Arquimides Ordoñez.

Estos 24 equipos clasificados hoy estarán en la cuarta ronda (final), a la cual se suman los equipos de la división I -MLS-: Austin, F. C. Dallas, Los Angeles Galaxy, Los Angeles F. C., New York City F. C., New York Red Bulls, Orlando City S. C. y Philadelphia Union.

Con 32 equipos participantes en esta fase final, comenzará la ronda de los dieciseisavos (9 y 10 de mayo), octavos de final (23 y 24 de mayo), cuartos de final (6 de junio), semifinales (23 de agosto) y la gran final (27 de septiembre).

Por su convocatoria a la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala y su participación en la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 Argentina 2023, Ordoñez no podrá ser parte de las rondas de los dieciseisavos ni octavos de final. Podría estar para los cuartos de final si su equipo llega a esa instancia.