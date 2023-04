Pastor pedía ayuno extremo para “conocer a Jesús” y murieron más de 90 personas

Los cuerpos de, por lo menos, 90 personas fueron encontrados en un bosque cercano a la localidad de Shakahola, al este de Kenia. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran adoctrinadas en una secta religiosa en la que se les pedía hacer ayuno extremo y otras actividades que ponían en riesgo su vida para “conocer a Jesús”.

El responsable de manipular a las personas es el pastor Paul Mackensie Nthenge, que antes era un taxista, pero que en 2003 fundó la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, muy popular en Kenia por el discurso y forma de “transmitir la palabra de Dios”.

Paul Nthenge Mackenzie is a pastor who established the Good News International Church in Malindi in 2003. He became famous overnight due to his sermons, which… pic.twitter.com/rn2wH83SAq

For those seeking information and back history on Terrorist Paul Nthenge Mackenzie! The Shakahola Massacre architect:

Los cuerpos, que serán sometidos a autopsias para determinar que realmente fueron víctimas por prácticas de la secta, fueron hallados en fosas comunes poco profundas en donde se han encontrado pilas de hasta seis personas. La mayoría de los cuerpos inhumados han sido de menores de edad.

La morgue local se ha visto rebasada, por lo que han pedido a la Cruz Roja apoyo para que envíen contenedores refrigerados, para el manejo adecuado de cuerpos.

El pastor que pedía a los fieles a hacer ayuno extremo se entregó a las autoridades y comparecerá ante el juez el próximos 2 de mayo y podría ser inculpado por “terrorismo”.

La cifra de víctimas podría aumentar, pues además se han reportado 212 personas desaparecidas y que posiblemente pertenecían a dicho culto religioso. Otras 34 personas fueron halladas con vida pero en condiciones deplorables en el bosque.

Founder of the Good News International church in Kenya, Pastor Paul McKenzie commanded his church members to fast in order to see Jesus. Already, 58 congregants have died from starvation.

The police have exhumed the bodies near the coastal town of Malindi as they investigate pic.twitter.com/IrPR0SS2uQ

— Mamelodi Beacon (@MamelodiBeacon) April 24, 2023