Chelsea tiene más de un mes sin ganar y con dudas en el cuerpo técnico

El Chelsea FC está atravesando una de las peores crisis de los últimos años, tanto a nivel institucional como dirigencial. Desde la última victoria, que data del 11 de marzo de 2023, cuando derrotaron al Leicester en el King Power Stadium, el equipo ha sumado 8 partidos sin ganar, entre empates y derrotas, lo que ha generado una gran preocupación entre los aficionados y la directiva.

Esta mala racha de resultados fue el detonante para la destitución del técnico Graham Potter, quien fue cesado de su cargo debido a los malos resultados obtenidos. En su lugar, llegó Frank Lampard como técnico interino, pero la leyenda del club aún no ha podido revertir la situación y conseguir una victoria desde que tomó las riendas del equipo.

De acuerdo con la cadena de televisión Sky Sports, Lampard seguirá al frente del equipo hasta el final de la temporada, mientras la directiva busca un nuevo entrenador que pueda sacar al equipo de esta crisis. Sin embargo, la incertidumbre sobre quién será el nuevo técnico y si podrá hacer que el equipo vuelva a ser competitivo ha generado una gran inquietud entre los seguidores del Chelsea.

A todo esto se le suma el hecho de que el equipo ha sido eliminado de todas las competiciones, lo que significa que esta temporada será un fracaso en términos deportivos.

Frank Lampard will continue to be Chelsea’s caretaker manager until the end of the season, Sky Sports News understands. 🔵 pic.twitter.com/uY5wL7qj3d

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 27, 2023