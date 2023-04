Concacaf: Philadelphia Union y Los Angeles F. C. igualan en la semifinal

Un gol en el tiempo de descuento de Kellyn Acosta le dio a Los Angeles F. C. un dramático empate 1-1 con el Philadelphia Union en el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 el miércoles por la noche en Subaru Park en Chester, Pensilvania.

Philadelphia Union había tomado la delantera con un penal cerca del final del tiempo reglamentario anotado por Daniel Gazdag (84′), pero la anotación de Acosta (90’+1′) en los últimos momentos les dio a los visitantes un gol crucial fuera de casa para el partido de vuelta el próximo martes en Los Ángeles.

Después de una primera media hora en la que los equipos se sintieron, el ritmo se aceleró hacia el final del primer tiempo y vio al equipo local evocar la primera gran oportunidad de gol del juego en el 39 ‘ cuando Mikael Uhre encaró a John McCarthy que terminó evitando la anotación.

McCarthy entró en acción por segunda vez momentos antes del medio tiempo cuando Julian Carranza se soltó detrás de la defensa de LAFC, lo que requirió otra atajada para mantener el empate sin goles.

El máximo goleador de la SCCL de 2023, Denis Bouanga, estuvo en gran parte tranquilo durante la primera hora, pero casi rompe el empate en el 67′ con una oportunidad que obligó al portero del Philadelphia Union Andre Blake a realizar una sensacional atajada.

🐍 @PhilaUnion breaks the deadlock! Daniel Gazdag scores from the penalty spot to give them the lead!#SCCL23 pic.twitter.com/1HZCrUQYyi

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 27, 2023