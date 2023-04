“Sentimos que no tenemos el acompañamiento de las autoridades”, asegura directora de escuela de Chiquimula

Docentes de la Escuela Oficial Urbana de Niñas “Juan Manuel Aguirre”, jornada vespertina, lugar donde se derrumbó el techo el lunes pasado, ofrecieron una conferencia de prensa en donde mostraron la impotencia que sienten, no solamente por el fallecimiento de Kimberly Evanelia Gómez López, sino porque no cuentan con el apoyo de las autoridades ante esta tragedia.

“Nosotros sentimos que no tenemos el acompañamiento de las autoridades de Chiquimula, porque el dueño del edificio dice que va a recoger sus láminas y no es justo, no es un animalito el que murió”, aseguró la mujer que fue presentada como la directora del establecimiento.