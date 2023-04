Arquimides Ordóñez no se fía del grupo de Guatemala en el Mundial Sub-20

Arquimides Ordóñez será una de las grandes estrellas que tendrá la selección de Guatemala en el Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, el atacante vive un buen momento futbolísticos con su club, Cincinnati FC, lo que podría hacerle llegar en un excelente estado de forma a la cita en Sudamérica.

Guatemala estará ubicada en el grupo A del Mundial, junto a la anfitriona Argentina, la campeona de Asia Uzbekistán y la campeona de Oceanía Nueva Zelanda, rivales que para Arquimides Ordóñez no son nada fáciles, como se ha dicho en parte de la afición.

Ante la magnitud de los rivales que tendrá Guatemala, Arquimides dice saber que no son “favoritos y que nadie espere nada de nosotros”, pero que irán con la “misma mentalidad del Premundial”, la de ir “‘a matar'” por Guatemala.

Previo a unirse al trabajo de selección nacional, Arquimides Ordóñez dejó un buen recuerdo en su club el pasado 26 de abril. El atacante marcó su primer gol con el primer equipo del Cincinnati FC en el triunfo 1-0, con el que su club avanzó de ronda en la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023. Ante esto, ‘Quimi’ dijo que no ha asimilado el tanto, pero que lo importante ha sido seguir en la competición.

