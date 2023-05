Festival de Cannes 2023: fechas, películas y homenaje a Michael Douglas

Algunas de las películas más esperadas de 2023 son ‘Killers of the flower moon‘, la última y esperada películas de Martin Scorsese. Aunque la película se estrenará el 20 de octubre, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Jesse Plemons y Brendan Fraser entre otros tiene ya la fecha del 20 de mayo fijada para presentarse ante los asistentes en el certamen.

La quinta entrega de Indiana Jones, ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’, también pasará por el festival. Además, Almodóvar irá con su particular nuevo trabajo, ‘Extraña forma de vida’, protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Maïwenn abrirá la cita con ‘Jeanne du Barry’, con Johnny Depp en su elenco. El festival cinematográfico se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo de 2023.

Dentro de la Sección Oficial del festival, existen varios reconocimientos: premio a la mejor interpretación femenina, mejor interpretación masculina, mejor director y mejor guion; el máximo premio que da Cannes 2023 es la Palma de Oro, máximo galardón que se le otorga a la mejor cinta del certamen.

También se ha anunciado que Michael Douglas recibirá una Palma de Oro honorífica por su “brillante carrera”.

Michael Douglas, Honorary Palme d’or of the 76th Festival de Cannes✨

The Festival de Cannes will pay a tribute to the American actor during the Opening Ceremony on Tuesday, May 16 saluting his brilliant career and his engagement for cinema #Cannes2023

► https://t.co/nWBTRGqEwL pic.twitter.com/Zl49kTqhY8

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 3, 2023