Verstappen da un recital y se lleva el Gran Premio de Miami

El campeón del Mundo sigue dando cátedra por todos los circuitos del Mundial de Fórmula 1 y este domingo 7 de mayo se proclamó como el ganador del Gran Premio de Miami y amplía su liderato sobre su compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

Verstappen, que había partido desde la novena posición, dio una exhibición de pilotaje hasta desbancar en la cabeza a ‘Checo’ Pérez, su compañero de Red Bull, que había iniciado en la ‘pole position’.

After 57 laps, our points-scorers in Miami 🤩#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Zq3RMvCpWK

— Formula 1 (@F1) May 7, 2023