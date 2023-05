Padre y representante de Messi niega acuerdo con el Al-Hilal

El futuro sobre Lionel Messi sigue en el aire, el argentino finaliza contrato con el PSG al finalizar la temporada, situación que le tiene en el centro de los rumores. Los rumores sobre su futuro crecieron el pasado lunes con una publicación de ‘El Chiringuito’, en la que se aseguraba que el futbolista jugará con el Al-Hilal la próxima temporada. A esta información de unió la AFP, asegurando que una fuente saudita confirmaba el “acuerdo cerrado”.

Ante las múltiples noticias, el entorno de Lionel Messi rompió su silencio a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Jorge Messi. El padre de la estrella argentina, quien también es su representante, estalló expresando que su hijo no ha firmado con ningún club y deja claro que no lo harán hasta que no termine la Ligue 1 con el PSG.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, inició Jorge Messi.

Mensaje de Jorge Messi a la prensa

Sobre la noticia, el padre del capitán de la selección argentina envió un contundente mensaje hacia la prensa, de quienes dijo que “muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad”. “La verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que termine la temporada”, añadió.

De igual manera tachó de “falta de respeto” que “haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar la noticia en cualquier rumor malintencionado o que está dirigiendo por alguien a favor de sus intereses”.

El comunicado de Jorge Messi finaliza con un nuevo dardo a quienes han publicado como propias la información sobre el “acuerdo cerrado con el Al-Hilal”, argumentando que “tendría que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias'”.