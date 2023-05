Halle Bailey cautiva con su figura en premier de “La Sirenita”

Hace algunas horas se vivió en Hollywood la premier de “La Sirenita“. Como era de esperarse, su protagonista Halle Bailey acaparó todas las miradas. La actriz siguió los pasos de otras famosas que se han mimetizado con sus personajes sobre la alfombra roja.

Lily James lució unos zapatos transparentes en el preestreno de La Cenicienta y Margot Robbie se ha vestido como Barbie en estas semanas de promoción. En su caso, Halle Bailey decidió lucir un espectacular look con un vestido inspirado en la estética del mar. Además, la joven de 23 años sorprendió con su espectacular figura.

La famosa seleccionó una pieza del diseñador Valdrin Sahiti, quien ha vestido anteriormente a rostros conocidos como Beyoncé, Khloe Kardashian o Leonie Hanne y confiesa encontrar en las princesas Disney una gran fuente de inspiración.

“Wow no es por nada pero luce espectacular”, “La han criticado tanto que con esto los dejo callados”, “Qué brazos, qué figura, qué envidia”, “Cuando las personas te critican demuestras lo mejor de ti”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Tras las críticas que ha recibido la producción de “La Sirenita” otros han elogiado la belleza de Bailey, quien ahora demuestra que mantiene una fuerte rutina de ejercicios y vida saludable.

“Este momento significa todo para mí. Estoy muy agradecida de estar aquí. Me siento realmente honrada, y estoy feliz de que finalmente haya llegado el día en que todos podamos verlo”, comentó a Deadline Hollywood.

“Especialmente para que todos, especialmente los niños y niñas más pequeños, puedan ver un reflejo de sí mismos. Me siento honrada de ser parte de esto y ser una de las princesas Disney ahora. Porque para mí, Brandy era Cenicienta y Annika Rose era otra de mis princesas favoritas, Tiana. Es decir, el hecho de que pueda continuar con esto y vivir con este tipo de legado es realmente emocionante y estoy agradecida”, concluyó.

#TheLittleMermaid’s Halle Bailey on the cultural impact of playing Ariel and what it means to her pic.twitter.com/lpdK74Mhqj

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 9, 2023